Joan Laporta presenta su proyecto con su amistad con Messi para intentar su continuidad como gran baza electoral

Joan Laporta salió este lunes a escena con una imagen muy alejada de la que le llevó a la presidencia del FC Barcelona en 2003 como líder de la plataforma ‘Elefant Blau’. El que fuera máximo dirigente blaugrana hasta 2010 presentó su candidatura con un mensaje conciliador, de unión, lejos de aquel Laporta mucho más incisivo e incendiario de hace casi 20 años. Eso sí, lo que sí quiso dejar claro es que su gran objetivo es que el club "recupere su etapa gloriosa", esa que dio comienzo con su mandato y que ya parece demasiado lejana en un club envuelto en un sinfín de problemas extradeportivos.

Aunque sin duda el momento más esperado fue en el que habló de Leo Messi, jugador que debutó durante su presidencia y al que aún le une una buena amistad. "Messi quiere al Barça y estoy seguro de que dará una oportunidad al Barça", dijo Laporta, que admitió que no ha hablado todavía con él.

"Nos respetamos y nos queremos, esa es mi relación con Messi"

"Nadie puede tener dudas de que Messi quiere al Barça. Nos respetamos y nos queremos, esa es mi relación con él. Este verano quería irse, estaba muy decepcionado de cómo se le había tratado. No entro en ello. Pero, insisto, me veo capaz, por el cariño que nos tenemos, de tener una conversación con él para ayudarle a decidir y que sea lo mejor para el Barça y para él».

Laporta recordó una anécdota de Leo, de cuando le intentó fichar el Inter. "En 2006 me lo vino a fichar Moratti y nos daban 250 millones, y le pagaban una mortandad de dinero. Ahí vi su cariño por el Barça. El padre me preguntó, solo quiero que me digas qué harías como padre. Y le dije que lo mejor era quedarse en el Barça".

"Lo mejor para él es esperar a ver quién gana y qué propuesta se le hace desde el Barça. Con una buena propuesta, creo que Messi elegiría al Barça. A mí, a nosotros, nos conoce y sabe cómo tratamos a los jugadores. Si de algo estoy orgulloso, es que me dijo: ‘todo lo que me has dicho, se ha cumplido’", dijo Laporta, que juega la carta de su amistad con Leo para atraer un buen número de votos.

Koeman y Xavi

Con respecto a la continuidad de Ronald Koeman en el caso de que gane las elecciones, Laporta abrió la puerta a un hombre que considera un símbolo. «Es historia del Barça, yo estaba en Wemble y cuando nos dio la primera Copa de Europa. Koeman merece respeto, es un grande del Barça y tiene el margen que permite su contrato. Tenemos que estar predispuestos a que lo haga bien. No ha tenido una papeleta fácil, pero tiene margen y es nuestro entrenador, con contrato", explicó.

Eso sí, Laporta reconoció que le gustaría que Guardiola volviera algún día. "Nos gustaría que algún día Pep volviera al Barça, y ojalá si tengo la suerte de ganar, algún día pueda volver a hacerlo con Pep. Pero ahora tenía claro que ni él ni Txiki Begiristain era opción", añadió.

También se refirió Laporta a Xavi Hernández, la gran baza del que parece su gran rival por la presidencia, Víctor Font. "Xavi es uno de los referentes en los que los jóvenes de La Masia deben verse reflejados, sabe mucho de fútbol, ha enfocado su vida al fútbol y estoy convencido de que un día sus deseos se cumplirán en el Barça".