Ricciardo estalla contra la F1 por recrearse en el accidente de Grosjean: "Ha sido desconsiderado con su familia"

El accidente de Romain Grosjean en el GP de Bahréin ha puesto a todos la piel de gallina, aunque en cuanto la realización mostró la imagen del galo en el coche médico, consciente y a salvo, todos respiraron.

Inmediatamente después, mostraron cómo fue el terrible golpe y en qué condiciones había salido el piloto de Haas. Unas imágenes que repitieron una y otra vez por la señal internacional de la retransmisión durante la hora en la que estuvieron reparando las protecciones, así como después de la carrera. Algo que a los pilotos, en especial a Daniel Ricciardo no le ha gustado nada.

"Quiero expresar mi decepción con la Fórmula 1 por haber emitido repeticiones constantes del accidente de Grojean. Es irrespetuoso y desconsiderado con su familia y nuestras familias. Muestra una repetición mañana o cuando acabe la carrera, pero cien... y después onboard... Estamos compitiendo una hora después y muestran esto por el entretenimiento. Podía haber no estado aquí fácilmente y su familia lo habría tenido que ver una y otra vez", ha estallado en Movistar+.

Ricciardo se mostró muy enfadado, algo que no suele ser habitual de uno de los pilotos más dicharacheros y sonrientes de la parrilla. "He intentado no mirar, pero estaba en todas partes. No quería verlo, quería asegurarme que estaba bien, pero cada vez que miraba a una pantalla lo estaban repitiendo. No es divertido, no es cómodo. Todos, no creo que nadie hubiera dicho que tuviera ganas de reemprender la carrera. Estoy muy descontento con la forma en el que la Fórmula 1 ha escogido hacerlo. Está bien y yo me alegro, pero que no lo hagan más", reiteró.