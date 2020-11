Carlos Sainz, obligado a una remontada épica en Bahrein, su circuito maldito

Carlos Sainz no guarda buen recuerdo de sus cinco visitas al circuito de Bahrein. El madrileño no ha sumado ningún punto en este trazado, donde ha abandonado tres veces, y en su sexta visita no lo tendrá sencillo.

La participación de Sainz en la clasificación acabó en la Q2, cuando estaba dando su primera vuelta cronometrada. Un problema en los frenos le dejó bloqueado su McLaren a final de recta, con lo que quedó condenado a salir 15º en un fin de semana que apuntaba a estar más arriba. Sainz sabe lo que es remontar (su primer podio, Brasil 2019, es el mejor ejemplo: salía último), pero en este trazado lo tendrá difícil.

Por delante, los habituales: Lewis Hamilton parte 1º, tras la 98ª pole de su carrera deportiva, seguido por Valtteri Bottas y Max Verstappen.