Piden la exhumación del cadáver de Maradona para someterle a una prueba de paternidad

Diego Armando Maradona ha dejado cinco hijos reconocidos: Diego Maradona Sinagra, Giannina Maradona, Dalma Maradona, Diego Fernando Maradona Ojeda y Jana Maradona. Sin embargo, la vida disoluta del '10' ha dejado numerosas peticiones de paternidad y posibles hijos ilegítimos de las múltiples relaciones y 'affaires' que tuvo. Hay quien apunta a que Diego tiene otros cinco vástagos, al menos.

Uno de ellos, Santiago Lara, ha solicitado de manera pública y oficial la exhumación del cadáver del Pelusa para hacer una prueba de ADN. Este joven de La Plata lleva años peleando por ver reconocidos sus derechos, aunque asegura que no es una cuestión monetaria. La madre del muchacho era Natalia Garat, una modelo con la que Maradona tuvo una noche loca y acabó embarazada. Un cáncer de pulmón se la llevó con sólo 23 años y en su lecho de muerte, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que Santiago, por entonces con sólo 3 años, era, en realidad, hijo de Maradona.

Años después, en 2016, Santiago Lara explicó cómo se enteró de que podía llevar la sangre del 'Pelusa'. "Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá (en referencia a Marcelo Lara) y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", relató.

💣 Las notas de las que hablan todos pasan siempre por @intrusos 📺📣 HOY conociste la historia de Santiago Lara el hijo no reconocido de #Maradona en primera persona @rialjorge@AmericaTV#Intrusos 💣 pic.twitter.com/meewkfsTTS — #Intrusos (@Intrusos) September 10, 2019

Ahora esa petición sigue adelante, pero se complica. Aunque Matías Morla, abogado de Maradona, ya dijo en su momento que no descartaba la posibilidad de que Santiago podía ser hijo del '10', nunca se pudo demostrar de manera oficial.

Por eso, ahora Lara y sus representantes legales han tenido que solicitar de manera oficial la exhumación del cadáver de Maradona, recién enterrado. Según ha desvelado el programa 'Suelta la Sopa', de Telemundo, el joven ha iniciado un proceso de reclamo de filiación en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata.

"Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN", especifica en el escrito.

Lara asegura que su interés no es económico, y que sólo quiere tener relación con sus posibles hermanos, algo que ya lleva años intentando sin éxito.