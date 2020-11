Uno de los que se hizo una foto con el cadáver de Maradona: "Me dicen que me van a matar"

La viralización en las redes sociales de fotos de las tres personas que trataron el féretro con el cadáver de Maradona ha provocado una profunda indignación en toda Argentina, y una oleada de amenazas hacia ellos.

Sobre Diego Molina ya hay rumores de que le han llegado a dar una paliza y se encuentra seriamente herido, pero no así a los Fernández, Claudio y su hijo Claudio Ismael, que aparecían en otra imagen. El padre ha hablado en una entrevista en Radio 10.

El ya extrabajador de la Funeraria Pinier, que ha perdido su empleo por esta inoportuna instantánea, se justifica en que la foto ni la hizo ni la viralizó él.

"Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos", ha dicho, justificando que incluso estuvo cerca de Maradona en vida y nunca se hizo una foto, menos aún con su cadáver. "No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó", explicó Fernández.

Entonces, ¿por qué su hijo y él salen posando? "Si ves la foto -soy el de anteojos- levanté justo la cabeza. Estaba acomodándolo, me dijeron 'flaco' y justo levanté la vista y mi hijo levantó el pulgar. Nada más. Fue algo instantáneo", reitera el padre, que asegura que él sólo quería dejar "a Maradona como un ídolo".

Esta foto, además de provocarle el despido, le ha generado una seria preocupación por su integridad. "He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona", insistió.

Matías Morla, abogado de Maradona, ha avanzado que tomarán medidas legales contra los Fernández y contra Diego Molina, pero los barra bravas (ultras) de Boca y Argentinos Juniors ya se han encargado de meterles miedo en el cuerpo.

"A mi casa no vino nadie. Las amenazas fueron telefónicas, de un grupo de Argentinos Juniors. No da decir quiénes son porque están defendiendo a un ídolo. Yo también fui parte de la hinchada de Argentinos, a Maradona lo vi jugar cuando comenzó, tengo casi 50 años", relata Claudio Fernández.