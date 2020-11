Modric estalla por el exceso de partidos: "Nadie pregunta por la salud de los jugadores"

Luka Modric no es el primer futbolista, ni será el último, que se ha mostrado disconforme con el exceso de partidos a los que están sometidos, especialmente en este año en el que a las lesiones habituales se unen los contagios de coronavirus.

"Es cierto que hay demasiados partidos, cada tres días con selecciones, Europa, LaLiga... pero es como es. Vivimos en una época muy complicada y parece que siempre se quieren implementar más partidos y nadie pregunta por la salud de los jugadores. Como podemos ver, a día de hoy hay muchas lesiones, no solo en nuestro equipo", se lamentó, en la previa del partido contra el Inter de Milán.

El croata advierte que esto puede llevar a un enfado serio del colectivo de futbolistas. "Tenemos que pensar además en el coronavirus y eso cansa mentalmente. Hay muchos partidos, se tiene que mirar un poco más a los jugadores y no intentar siempre implementar más partidos o competiciones porque eso no va a ninguna parte. Se van a lesionar más jugadores y ¿con quién vamos a jugar esos partidos?", lanzó, en un claro mensaje hacia FIFA, UEFA y LaLiga.

Sobre su situación personal, Modric zanjó la posibilidad de irse al Inter, algo que ocurrió en 2018. "Lo que pasó en 2018 está atrás y no hay sentido hablar más de eso. Estoy en Madrid y contento de estar aquí", dijo. Además, insistió en que su intención es retirarse de blanco.

"Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Yo me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid hasta que sienta que puedo ayudar al equipo, y así me siento ahora mismo. Pero no sé qué va a pasar. Claro que quiero seguir. ¿Quién no quiere seguir y terminar su carrera aquí? Veremos, porque pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero eso", afirmó, lanzando el guante al club.