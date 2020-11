Peter Crouch: "Nunca he querido patear tan fuerte a alguien como a Marcelo"

Peter Crouch, exjugador de Liverpool y Tottenham, entre otros, recuerda una eliminatoria de Champions ante el Real Madrid en 2011 cuando militaba en el equipo londinense.

En aquella ocasión, Crouch fue expulsado por doble amarilla tras haber visto la primera al inicio del partido por una entrada a Ramos y luego la segunda por hacer lo propio con Marcelo.

Una decisión arbitral con la que el delantero inglés no estuvo nada de acuerdo: "La primera tarjeta era justa. Fue una entrada a Ramos. Pero la segunda no. La segunda es culpa de Marcelo. Ni siquiera le toqué", ha comentado Crouch en el podcast 'From the Horses Mouth'.

Y va más allá con su enfado por aquella acción que no olvida: "Él hizo un vuelo increíble en el aire. Luego rodó y cuando el ábitro me sacó la segunda amarilla empezó a saltar de alegría. Nunca he querido patear tan fuerte a alguien como a Marcelo en esa ocasión. Fui ingenuo", recuerda.

El partido, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Champions, con Mourinho en el banquillo, se saldó con 4-0 a favor del Real Madrid.