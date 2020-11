Joan Mir: "¿Presión? Presión es lo que está pasando con el coronavirus o la gente que no puede pagar el alquiler"

Con la victoria de este domingo en el Gran Premio de Europa, celebrado en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, Joan Mir dio otro paso más para convertirse en campeón del mundo de MotoGP. Sin embargo, asegura no sentir presión alguna.

Se han hecho virales en redes sociales unas declaraciones del piloto de Suzuki en las que reflexiona sobre el valor del deporte en los tiempos que corren: "¿Presión? Presión es lo que está pasando con el coronavirus o la gente que no puede pagar el alquiler", dijo.

"Yo me estoy jugando un título de MotoGP y si me va bien, me irá muy bien; y si me va mal, pues también me irá bien. Hay mucha gente que lo está pasando peor", añadió Mir, demostrando que tiene los pies en la tierra.

Con solo 50 puntos por disputarse, los que repartirán las carreras de la semana que viene, de nuevo en el Circuit Ricardo Tormo, y la definitiva de Portimao, el balear tiene en su mano proclamarse campeón de MotoGP.