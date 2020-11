Las cuentas de Hamilton para confirmar su séptimo Mundial... ¿y anunciar su retirada?

Es cuestión de tiempo que Lewis Hamilton gane otro campeonato del mundo, y tras su victoria en el GP de Emilia Romaña, en el que su equipo ha conquistado el séptimo de constructores consecutivamente, él ya puede hacer cuentas para su título.

La primera opción la tendrá en el próximo GP de Turquía, otro de los circuitos que regresan al calendario por obra y gracia de la pandemia. Hamilton afronta la primera de las cuatro carreras que quedan para que finalice la temporada 2020 con 292 puntos por 197 del único que, matemáticamente, puede quitarle el título, Valtteri Bottas.

Son 85 puntos de ventaja con 104 como máximo en juego (25 por cada victoria, más 1 por cada vuelta rápida). Eso significa que el hexacampeón se convertirá en heptacampeón si suma, al menos, 19 puntos en lo que queda de Mundial, haga lo que haga su compañero. En caso de empate, por mayor número de victorias, ganaría el británico.

Hamilton se proclamará campeón en el GP de Turquía si:

Gana.

​Es 2º y hace la vuelta rápida.

​Es 3º y Bottas no es 7º o mejor.

Es 3º y Bottas es 8º, pero no hace la vuelta rápida.

​Es 4º y Bottas no es 6º o mejor.

​Es 5º y Bottas no es 4º o mejor.

​Es 6º, 7º u 8º y Bottas no acaba en el podio.

​Es 8º, Bottas acaba 3º pero no hace la vuelta rápida.

Es 9º y Bottas no es 1º o 2º.

​Es 10º o no puntúa y Bottas no gana.

¿Se retirará?

Una de las grandes incógnitas que quedan por resolver para la temporada 2021 de Fórmula 1 es si seguirá Lewis Hamilton o no. A día de hoy no tiene contrato para la próxima temporada con Mercedes (o con cualquier otro equipo), y el propio piloto ya admite públicamente que no tiene claro si seguirá.

Tras la victoria de Imola, fue cuestionado al respecto y dejó la puerta abierta a una retirada. "Me gustaría estar aquí el año que viene, pero no hay garantía de eso, seguro. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida de fuera de la Fórmula 1, así que el tiempo lo dirá", señaló ante los medios.