Hallan muerto al corredor de montaña británico que desapareció en Escocia

El deporte británico está de luto por la muerte de Chris Smith, un corredor de montaña de 43 años que desapareció en el transcurso de una prueba en los Highlands de Escocia. Smith era un "corredor de montaña experimentado" pero desapareció tras salir a recorrer una ruta de 17 kilómetros en el área escocesa de Glen Lyon, según una página de GoFundMe creada para apoyar a la organización de salvamento de montaña de Escocia.

La familia alertó a las autoridades de que Smith no había vuelto a casa y dos días después la policía hizo saltar las alarmas: “Podemos confirmar que alrededor de las 11:50 a.m se encontró el cuerpo de un hombre cerca de Meall Garbh en Glenlyon. La identificación formal aún no se ha llevado a cabo, pero la familia del corredor desaparecido Chris Smith ha sido informada. Las consultas están en curso y se enviará un informe al Procurador Fiscal", informaron en un comunicado.

El cuñado de Smith, Billy Milligan, confirmó la triste noticia en su Facebook, donde aseguró que "estamos devastados por hacerles saber que Chris perdió la vida en Glen Lyon" mientras estaba "haciendo lo que amaba".

La federación británica de atletismo también dedicó un sentido homenaje al corredor que formó parte de equipos de carreras de montaña de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y fue una pieza clave para lograr cuatro medallas por equipos en campeonatos mundiales y europeos durante la última década.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Chris Smith, el corredor de montaña de Gran Bretaña e Irlanda del Norte", comunicaron desde British Athletics.