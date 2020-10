Chollo a la vista: Amazon rebaja durante unas horas un 'pack' de bandas elásticas muy bien valorado a 5 euros

En el deporte indoor no todo tiene que ver con las pesas. Si bien es cierto que tener a mano un kit de mancuernas para trabajar la fuerza, no son la única herramienta que deberían incluir en el gimnasio que, poco a poco, nos hemos montado en cada. Dar una oportunidad al bosu, añadir una esterilla de acupuntura para asegurar buenos calentamientos y estiramientos e, incluso, apostar por una máquina para correr o hacer step en casa son, quizás, los primeros elementos en los que pensará la mayoría. Pero, sin embargo, no hay por qué apuntar tan a lo grande: podemos apostar por pequeños gadgets que, sin suponernos una inversión elevada, nos ayudarán a alcanzar nuevas metas.

Las bandas elásticas se encuentran entre estas ayudas de pequeño tamaño que, sin embargo, ofrecen grandes beneficios a la hora de entrenar. De hecho, tales son que, en los últimos meses, se han convertido en unos de los artículos más demandados por los aficionados al deporte, tanto cuando van al gimnasio como cuando practican ejercicio en casa. Y, la verdad, no es de extrañar: según su morfología pueden ayudar a trabajar con resistencia el tren inferior o superior, sin necesidad de ocupar demasiado espacio... ¡ni de gastarse demasiado dinero! ¿Has visto estas que Amazon ha rebajado durante unas horas al 50% y que puedes comprar por solo cinco euros?

El 'pack' de bandas, de Emuni. Amazon

Este pack de bandas ofrece cinco niveles de resistencia para ir progresando en la rutina deportiva con ellos. De hecho, cubren un espectro que va desde los dos hasta los 18 kilos, para poder adaptar el nivel de resistencia a nuestro estado de forma. Para diferenciarlos, además de los colores, cada una de las bandas lleva escrito el tipo de resistencia y una infografía que lo muestra. Además, apenas pesan por lo que podemos llevarlas con nosotros en nuestras rutinas outdoor.

Cómo sacar partido a este ‘pack’

Con estas bandas podemos realizar ejercicio de brazos, pecho, abdominales, glúteos, espalda y piernas. Con ellas, además de tonificar, podemos estirar los músculos, por lo que son perfectas para disciplinas como yoga o pilates y para ejercicios de mejora de flexibilidad. En cuanto a los tipos de ejercicios, por ejemplo, para el tren superior, son un sustitutivo de las mancuernas: tan solo debemos pisar la cinta con los pies y realizar el gesto como si levantásemos pesas agarrando la banda. También podemos hacer sentadilla con la banda entre las rodillas, para que esta oponga mayor resistencia a la abertura de las piernas.

