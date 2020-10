Un ‘casting’ de delanteros para Luis Enrique: las 20 opciones para un '9' de garantías en la selección española

Que España tiene un problema con el gol es una obviedad, pero no un problema reciente. Desde la retirada de la selección de David Villa, la Roja no ha encontrado a una referencia ofensiva, un jugador de ataque que sea capaz de materializar las ocasiones creadas, lo que ha causado la eliminación del combinado nacional en un torneo tras otro desde 2012.

En el último Mundial, en 2018, España dio más de mil pases en el partido de octavos ante Rusia, pero todo ese dominio no se convirtió en goles y el equipo entonces dirigido por Fernando Hierro tuvo que hacer las maletas rumbo a casa. Es un ejemplo del problema de la actual selección, que volvió a ponerse de manifiesto ante Ucrania este miércoles. 21 veces disparó el equipo de Luis Enrique a portería en Kiev, ocho de ellas entre palos, teniendo además el 72% de la posesión. ¿El resultado? Cero goles.

Una de las mejores noticias en los últimos partidos de la Roja ha sido la irrupción de Adama Traoré, un extremo que gana línea de fondo constantemente y que no para de nutrir de balones a los delanteros. Sin embargo, ni uno solo fue aprovechado, la ausencia de un nueve clásico, un rematador, se puso más de manifiesto que nunca.

Luis Enrique tiene nueve meses para decidir cuáles son los delanteros que llevará a la Eurocopa de 2021, y ahora mismo lo único claro es que no hay ningún nueve que haya tirado la puerta abajo. Gerard Moreno parece haber tomado la delantera, mientras que la opción de Rodrigo no convence ante su escasa eficacia anotadora. Iago Aspas ha ido en otras ocasiones y aunque tiene gol y talento, no es un rematador. Quizás la esperanza sea Morata, que responde al perfil de delantero centro puro, pero habrá que ver su rendimiento en Turín.

El resto de delanteros españoles son los que son, y la foto de la derecha pone blanco sobre negro cuáles son las alternativas. Los números dejan claro que Luis Enrique llama, en líneas generales, a quien lo merece. No hay más.

El ‘casting’ de delanteros: las opciones que tiene Luis Enrique