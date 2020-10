Winamax vuelve a encender a la afición del Granada con una disculpa protagonizada por Juan Carlos I

De entre todos los mensajes sobre la abultada derrota del Granada ante el Atlético de Madrid que se vieron en las redes sociales, sin duda el de Winamax Deportes fue el más comentado, ya que fue un tuit hiriente hacia el club del que la mencionada compañía es el patrocinador principal y sus aficionados. Eso sí, la casa de apuestas francesa y su 'community manager' rizaron el rizo a la hora de pedir disculpas, ya que lo hicieron varios días después y utilizando al rey emérito Juan Carlos I.

El tuit (ya borrado) no es gracioso. Lo gracioso es que Winamax es el sponsor del Granada. pic.twitter.com/2fGJhLAwOf — Fede Praml (@Tuitbol) September 27, 2020

Este mensaje tampoco sentó bien entre los aficionados del club nazarí, aunque, al igual que el ofensivo mensaje sobre la goleada, no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

El Granada exigió una "disculpas públicas y rectificación inmediata" por "su hiriente e irrespetuoso tuit hacia el club y sus aficionados" y la compañía francesa lo hizo, pero con polémica.

Esta disculpa estuvo protagonizada por Juan Carlos I, ya que Winamax publicó un tuit con un vídeo del rey emérito y el texto: "El fútbol es solo un juego y nos gusta tomárnoslo como tal".

En la publicación terminan señalando que "sentimos mucho la broma, en ningún momento hemos tenido la intención de ofender al Granada CF ni a sus aficionados" y se ve un vídeo de. Juan Carlos I diciendo: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir".

El fútbol es solo un juego y nos gusta tomárnoslo como tal.



Sentimos mucho la broma, en ningún momento hemos tenido la intención de ofender al Granada CF ni a sus aficionados. pic.twitter.com/xgHmJAAhMG — Winamax Deportes (@WinamaxDeportes) September 30, 2020

El tono del mensaje no sentó nada bien a la hinchada del Granada, que volvió a cargar duramente contra la casa de apuestas hasta el punto de que muchos seguidores exigieron al club que rompa su contrato de patrocinio por faltas de respeto reiteradas contra su equipo.