El Barcelona 'pasa' de Luis Suárez y pide a Messi que 'hable' en el campo

El FC Barcelona vivió un domingo complicado incluso antes de debutar en LaLiga 2020-21 ante el Villarreal, ya que el doblete de Luis Suárez en su estreno con el Atlético de Madrid provocó numerosos comentarios sobre el 'favor' que el club catalán ha hecho al equipo colchonero. No obstante, Guillermo Amor habló antes del encuentro del Barça y restó importancia a los goles de Suárez, al tiempo que pidió a Messi que 'hable' en el campo.

El director de relaciones institucionales y deportivas del Barcelona reconoció que vio la goleada del Atlético sobre el Granada en la que Suárez brilló con luz propia, pero restó importancia al hecho de haber 'regalado' al delantero al conjunto colchonero.

"He visto más el segundo tiempo y han ganado con solvencia, han estado muy bien, Suárez ha jugado el último cuarto de hora y ha estado bien porque ademas de haber marcado ha dado otro gol. Es el Luis que conocemos y esperamos que le vaya bien porque siempre esperamos que los jugadores han estado aquí tengan éxito", afirmó Amor en micrófonos de Movistar+.

La forma en la que se produjo la salida de Luis Suárez también llevó a Messi a criticar abiertamente al club y sus dirigentes, algo a lo que Amor restó importancia. De hecho, el director de relaciones institucionales comenzó regateando la cuestión afirmando que "lo importante es que Leo sigue siendo el mejor jugador del mundo, lleva toda su vida aquí, quiere y siente al Barça y nosotros querríamos que se pueda retirar aquí y haga una carrera solo en el Barça".

Eso sí, Amor no dudó en señalar que "Messi nos tiene que ayudar, tiene que marcar goles que es lo que ha hecho siempre".

El representante del Barça también fue preguntado sobre la polémica arbitral del partido del Real Madrid ante el Betis y el comentario de Puyol criticándola, pero prefirió tirar balones fuera y centrarse en el apartado deportivo.

"No vamos a entrar en lo que pasa cada semana, la temporada acaba de empezar, no vamos a mirar cada fallo porque si no no vamos a terminar nunca, tenemos que centrarnos en lo nuestro y en nuestro partido", declaró.