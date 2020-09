El fútbol femenino será profesional a partir de la próxima temporada

La Ley del Deporte de 1990, cuya reforma no acaba de cuajar después de que los últimos Gobiernos lo hayan prometido, establece que la condición de profesional en España sólo la cumplen dos competiciones: la liga de fútbol masculina en Primera y Segunda División y la Liga ACB de baloncesto.

Esto va a cambiar a partir de la próxima temporada, según ha anunciado Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, durante la entrega de los Premios Lili Álvarez de Periodismo.

"Me gustaría que tuviéramos una de las mejores ligas femeninas de Europa y la forma de hacerlo es que sea profesional", ha asegurado Lozano. “Creo que nuestras mujeres futbolistas se lo merecen, la sociedad lo demanda y el Gobierno tiene un compromiso firme", ha añadido. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha hecho explícito igualmente ese compromiso.

La presidenta @lozanoirene anuncia, en los #PremiosLilíÁlvarez2020, que el Gobierno se compromete a profesionalizar la liga de fútbol femenino para la temporada 2021/2022 pic.twitter.com/5PWfDrVspg — CSD (@deportegob) September 25, 2020

La decisión, que requerirá una reforma legislativa, tiene el apoyo inicial de LaLiga, que nada más conocer la noticia ha emitido un comunicado aplaudiendo la decisión de Lozano... pero con su batalla contra la RFEF de fondo.

El organismo presidido por Luis Rubiales se hizo con la actual Primera Iberdrola hace dos campañas, algo que ha añadido un palo más a la hoguera de la guerra particular que tiene con Javier Tebas.

Por eso, no es casual que el comunicado contenga un 'recado' al respecto.

"A pesar de no ser el organizador oficial de la competición, LaLiga viene apostando desde hace cinco años por el impulso y el desarrollo del fútbol femenino en general, y del reconocimiento del papel de las mujeres futbolistas en particular, y considera que esta noticia no solo supondrá un impulso definitivo para el crecimiento de su máxima competición, sino de todas las categorías del fútbol femenino. De igual forma, esta decisión significará un merecido reconocimiento al trabajo desarrollado por Clubes y jugadoras por situar al fútbol femenino al máximo nivel", destacan.

El fútbol femenino español acaba de firmar unos meses atrás el ansiado Convenio Colectivo que enmarca la relación laboral de las futbolistas con sus clubes, con lo que el avance hacia la profesionalización es un paso más hacia la igualdad plena en cuanto a derechos y obligaciones.