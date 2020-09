Un estadounidense adelgaza 80 kilos en un año inspirado en la mentalidad de Kobe Bryant

A sus 28 años, el californiano Christopher Huerta se encontraba en un punto crítico de su vida. Con 173 kilos de peso su obesidad empezaba a afectarle seriamente a su salud tanto física como mental y cuando la depresión le hizo tocar fondo, tomó una decisión: iba a adelgazar, costase lo que costase.

Este fan de Los Angeles Lakers encontró en una leyenda del equipo como Kobe Bryant a un ejemplo perfecto de asumir retos difíciles y no hundirse por el camino. Las fotos de su instagram son el mejor ejemplo del resultado: en apenas un año ha adelgazado 80 kilos y se ha convertido en un joven sano y musculado.

Huerta hizo suya la 'mentalidad Mamba', el pensamiento por el que Bryant se regía. "Cuando se rompió el tendón de Aquiles pensó en dejarlo todo. Así que pensé en perder 50 kilos de la misma manera… Todo lo que puedo hacer es trabajar día a día. La 'mentalidad Mamba' trata de mejorarte a ti mismo", reflexiona en una entrevista a 'Today'.

Empezó por cambiar la alimentación, lo que combinado con una voluntad férrea y mucho ejercicio físico dio resultados. Empezó poco a poco, y casi sin darse cuenta, el cambio se produjo. "Me puse pequeños desafíos que iba superando uno a uno para lograr algo más grande. No lo hubiera logrado si no me hubiera dado cuenta de su ejemplo", analiza sobre la figura de Bryant. "La forma en la que él veía las cosas era diciendo 'quiero ser el mejor'. Esa es la mentalidad que tuve que adoptar para adelgazar: quiero ser el mejor en perder peso", destaca el californiano.

Estados Unidos sufre una auténtica epidemia de sobrepeso y es un serio problema de salud. Se estima que la mitad de los habitantes del país sufrirán obesidad en 10 años si no cambian radicalmente sus costumbres, según un estudio del 'New England Journal of Medicine'.

Huerta ahora quiere convrtirse él mismo en una inspiración y por eso, desde que su historia se hizo popular, ha empezado a compartir vídeos de sus propios entrenamientos.