Lo que no debe faltar en tu vuelta al 'gim': una botella de agua plegable y una toalla antibacteriana, por 17 euros

Septiembre es el mes por excelencia para retomar todo lo que dejamos en stand by por el verano y las vacaciones: los horarios rutinarios, el trabajo, la alimentación saludable y hasta nuestra serie favorita. La actividad deportiva es otra de las facetas que debemos volver a activar a diario... ¡aunque al principio nos pueda la pereza! Las cajitas de retos y contar con unos buenos auriculares para disfrutar de música que nos motive son dos de las opciones que nos ayudarán a retomar nuestros entrenamientos. Eso sí, este año (¡por fin!) te has apuntado al gimnasio porque, para lograr tus objetivos fitness, sabes que lo mejor es dejarte guiar por profesionales, y es que, por mucho que tengas una cinta de correr en casa, si no la usas... ¡nunca verás resultados!

Claro que para ir al gimnasio necesitamos, igual que con la vuelta al cole, preparar todo lo necesario para realizar la actividad física. Desde varios conjuntos de ropa que sean cómodos, transpirables y ya, como última característica, estilosos, hasta unas zapatillas de deporte adecuadas para el ejercicio que vayamos a llevar a cabo. Pero, además, debemos llevar siempre con nosotras una bolsa para guardar nuestras pertenencias mientras hacemos deporte y para transportar una toalla (mejor de microfibra y compacta) y una botella que nos ayuden a sobrevivir a las clases del gim. Si no tienes alguno de estos dos elementos... ¡hoy puedes conseguirlos! Amazon ha incluido un modelo de cada en su catálogo de ofertas flash y, por 17 euros, puedes obtener el kit completo para tu vuelta al gimnasio.

¿Qué tienen de especial para decidirte por ellos?

Una toalla de microfibra, antibacteriana... ¡y con funda! Fabricada con microfibra ecológica, capaz de aportar suavidad y eficacia al mismo tiempo, esta toalla es ideal para acudir al ‘gim’. Y es que se caracteriza por ser superabsorbente y proporcionar un secado rápido (evitando los malos olores a humedad en la mochila), por ser antibacteriana (previniendo la aparición de hongos) y por ser compacta y ligera, ocupando muy poco espacio en nuestra bolsa y sumando aún menos peso. ¿Cómo? En su compra se incluye una funda transpirable ideal para su transporte.

La funda de la toalla es transpirable. Amazon

Una botella plegable y libre de BPA. No hay característica de esta botella de silicona que no nos dé un gran motivo para incluirla en nuestra bolsa del gimnasio o en la mochila que conviene llevar encima (o cerca) cuando salimos a hacer deporte por la calle. Así, además de estar fabricada con materiales libres de BPA, destaca por su gran capacidad (750 ml) y su poco peso (155 gramos). Tampoco se queda atrás el hecho de que incluya un sistema antifugas o que funcione como un termo, aguantando la temperatura del contenido siempre que esté entre -40 y 100ºC. Pero, si hay una prestación que ha conseguido enamorarnos esa es su capacidad para plegarse y disminuir hasta en dos tercios el volumen que suele ocupar.

La botella está fabricada con silicona. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.