El Barça y Setién llegan a un acuerdo por su finiquito y ya podrán inscribir a Koeman... y a los fichajes

Ronald Koeman ya puede respirar tranquilo después de que el FC Barcelona y Quique Setién hayan terminado de manera definitiva su relación contractual. Así lo asegura Deportes Cuatro, aclarando que el técnico santanderino ha firmado finalmente su finiquito, el cual impedía a los azulgranas inscribir a su nuevo entrenador de manera oficial.

El hecho de que el club no le hubiese abonado todavía el finiquito a Setién significaba que su contrato seguía vigente. De ese modo, no permitía que se pudiera inscribir oficial a Koeman y con el debut liguero a diez días vista, existía el temor de que el holandés no pudiese sentarse en el banquillo para dirigir al equipo.

Deportes Cuatro localizó al técnico en Santander y aseguró que próximamente emitirá un comunicado para contar su versión de lo ocurrido y por qué se ha tardado tanto en acordar su salida del club.

De hecho, hace un mes que Setién dejó de ser entrenador del FC Barcelona y hasta ahora no se ha aclarado su salida. El hasta ahora técnico azulgrana quería cobrar su año de contrato de manera completa, algo que no consideraban en el club al no haber empezado la temporada todavía.

También bloqueaba a los fichajes

Es más, la 'no salida' de Setién traía otras consecuencias más allá de no poder oficializar al nuevo técnico, sino que tampoco le permitía al Barça inscribir a los nuevos jugadores que han llegado a la disciplina como Trincao o Pjanic, de acuerdo con la normativa de la Federación.

Afortunadamente para unos y otros, parece que la situación ha quedado ya resuelta y el Barça, y Setién, podrán seguir con sus caminos, todo a la espera de el comunicado del técnico en el que se podrá saber cuál ha sido el problema real en estas últimas semanas.