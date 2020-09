Koeman no puede debutar en partido oficial con el Barça por culpa de Setién

El Barcelona está exento hasta la tercera jornada de Liga debido a su participación en la Champions durante el mes de agosto, que acabó con el histórico 2-8 que se llevó por delante a Quique Setién.

La destitución del cántabro, que estaba prácticamente decidida ya antes de esa memorable derrota, aún se está arrastrando, ya que el club no ha finiquitado su contrato en forma y modo y la batalla legal apunta a alargarse más de lo necesario. Tanto, que peligra la presencia de Koeman en el banquillo culé para ese debut liguero.

Según informó 'Tiempo de Juego' de la cadena Cope, la RFEF no ha podido tramitar la ficha del entrenador neerlandés porque el Barça y Setién no han firmado su desvinculación contractual. El exentrenador, apuesta personal de un Éric Abidal que también salió tras las derrota con el Bayern, pide que le paguen el año de contrato que le quedaba y no está dispuesto a perdonar ni un euro.

Setién fue despedido y culpado desde el primer momento de la mala situación del equipo. Cogió al Barça tras ser la tercera o cuarta opción que tantearon en enero para sustituir a Ernesto Valverde y no sólo no ganó una Liga que llegaron a liderar con comodidad, sino que acabaron la temporada sin ningún título.

La ruptura con el vestuario, además, se consumó con la presencia de Eder Sarabia como su ayudante, cuyas formas no gustaron a nadie de la plantilla, empezando por el mismísimo Leo Messi a quienes todos los técnicos habían mimado al extremo.

El Barcelona ya recibió un burofax de Setién en plena crisis con el argentino en verano, en el que los abogados del exentrenador del Lugo y Las Palmas les advertían de que no habían recibido ninguna notificación formal de su despido y, por tanto, no había cobrado el correspondiente finiquito.

El próximo partido del conjunto culé, aún no oficial, es el Trofeo Joan Gamper contra el Elche este sábado 19. Koeman estará en el banquillo del Camp Nou, pero no está claro que pueda estar en el siguiente compromiso, este ya oficial de Liga, ante el Villarreal. A día de hoy, no puede hacerlo.