Motivos para la desconfianza con Eden Hazard: de llegar pasado de peso a irse con su selección para no jugar

La exigencia hacia un jugador por el que se han pagado 100 millones de euros más 60 en variables –algunos, eso sí, a día de hoy utópicos como ganar el Balón de Oro– tiene que ser máxima. Más aún en un club como el Real Madrid, donde cada gesto se examina con lupa, en el que cada detalle cobra una importancia máxima. En el caso de Eden Hazard, más aún tras una primera temporada decepcionante en la que no dio, ni de lejos, el nivel que se esperaba de un jugador que llegó con el estatus de superestrella.

Tras una campaña marcada por las constantes lesiones, Hazard está ante un año clave. Todos las miradas están puestas en él en el conjunto madridista y, de momento, el inicio no ha podido ser más desafortunado. El jugador belga, a priori recuperado de todas sus dolencias físicas, decidió marcharse con su selección en medio de su particular pretemporada y ello no ha sentado demasiado bien ni en la afición ni en el entorno madridista. Para colmo, el talentoso diablo rojo no ha jugado ni un minuto con Bélgica, lo que hace aún más incomprensible que no se quedara junto al resto de sus compañeros no internacionales en Valdebebas a las órdenes de Zidane.

En el recuerdo está aún lo ocurrido el verano pasado, cuando el mediapunta llegó muy pasado de peso, algo que él mismo admitió posteriormente. Sus kilos de más (cinco, concretamente, hasta llegar a los 80) influyeron en su puesta a punto y sus constantes lesiones hicieron el resto, Hazard solo dejó destellos de su calidad y dejó unas cifras muy alejadas de lo que de él se espera: apenas un gol en 22 partidos de blanco, aderezado, eso sí, con 7 asistencias.

La confianza de Zinedine Zidane en el futbolista belga es absoluta, como demuestra su titularidad en el decisivo partido en Mánchester ante el City en la vuelta de los octavos de la Champions League. Pese a que Vinícius estaba en mucho mejor forma, el entrenador francés optó por alinear a Eden Hazard, que jugó 83 minutos en los que pasó muy desapercibido.

A sus 29 años, el diablo rojo tiene todavía mucho que ofrecer al Real Madrid. Cuando llegó la temporada pasada, estaba considerado uno de los cinco mejores futbolistas del mundo y ese es el nivel que se le va a exigir en esta en un equipo que necesita algo más en ataque que los goles de Sergio Ramos y Karim Benzema y el talento joven de los Vinícius, Rodrygo y Asensio.

El que parece un caso perdido es Gareth Bale, que tras dos días de descanso a su vuelta de los partidos que disputó con su selección, no se ejercitó ayer por unas molestias. Esta vez, un golpe le hizo ejercitarse en el gimnasio. El caso del futbolista galés sí que parece ya absolutamente perdido, pero el acuerdo entre las dos partes sigue sin llegar, por lo que Bale, en cuanto se recupere, se entrenará con el Real Madrid en espera de que llegue por fin una oferta que convenza a las dos partes y desencalle una situación incómoda tanto para el jugador como para Zinedine Zidane.