Eden Hazard reconoce su sobrepeso al llegar al Real Madrid: "Pesaba 80 kilos"

Eden Hazard se convirtió en uno de los grandes traspasos del mercado de fichajes de verano, al cambiar el Chelsea por el Real Madrid. La ilusión por su llegad apronto pasó a decepción, al menos a principios de la temporada, cuando mostró un juego escaso y se le acusó de sobrepeso.

EDEN HAZARD 7 de enero de 1991 (edad 29 años) Jugador del Real Madrid.

En una entrevista para la revista Sport/Foot Magazine reconoce que no llegó en plena forma. "Cogí cinco kilos en verano. Soy de los que cogen peso rápido y también lo pierdo", señaló el atacante, donde certificó uno de los problemas de su baja forma física.

"En el Lille, con 18 años, pesaba 72 o 73 kilos y al ganar músculo pasé a 75. Y en un mal día, 77. En verano subí a 80 kilos pero lo perdí en diez días", concretó Hazard, explicando su situación.

Las lesiones fueron otros de los problemas que asoló a uno de los mejores futbolistas del mundo. "En Vigo sentí dolor en el muslo pero me pasa a veces y creía que se me pasaría. ZIdane y el doctor insisten en hacer pruebas y vimos una pequeña lesión y tuve que parar tres semanas y tardé en coger el ritmo", admitió el futbolista del Real Madrid.

Hazard, sobre Zidane: "Me llamó en la Eurocopa de 2016".

Zidane, además de su entrenador, también es un referente. "Le miras y tienes la impresión que siempre se lo pasa bien y para mí el fútbol es eso", concluyó Hazard sobre su técnico.

Además, también reconoció que habló con él antes de fichar: "Me llamó en la Eurocopa de 2016 y me dijo: "Sería bueno que vinieras. Se me quedó grabado siempre en la cabeza".