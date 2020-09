Pierre Gasly cuenta los detalles de la llamada de Emmanuel Macron tras ganar el GP de Italia de F1, su primera victoria

Cuando un piloto de Fórmula 1 logra su primera victoria se convierte en un héroe, al menos durante unas horas, en su país. En el caso de Pierre Gasly, además, acabó con una sequía que duraba 24 años, desde la de Olivier Panis en el caótico GP de Mónaco de 1996.

Cuando se bajó del podio del GP de Italia y cumplió con los compromisos con la prensa, Gasly fue a su habitación a por su móvil, que tenía lleno de mensajes y llamadas perdidas. Entre ellas, había algunas ilustres, como el del mismísimo Emmanuel Macron, presidente de la República de Francia.

"Fue una de las más inesperadas y mejores llamadas de las que he tenido en las últimas horas", confesaba el piloto de AlphaTauri. "Quería darme la enhorabuena, y me dijo que estaba muy orgulloso y que todo el país lo estaba por lo que había conseguido. Hemos tenido que esperar 24 años para escuchar de nuevo el himno francés en un podio de Fórmula 1. Esas palabras viniendo de tu presidente son siempre muy conmovedoras y me hizo darme cuenta un poco más de lo que había conseguido", afirma un Gasly que se ha reivindicado después de ser degradado por Red Bull hace un año al equipo 'B'.

Gasly ha prometido que contestará a todos los mensajes, que pasadas más de 48 horas no ha podido acabar de leer. Entre ellos también había felicitaciones de gente que admira de otros deportes, caso del fútbol. Gasly es un apasionado del balompié y es fan declarado del PSG, con cuya camiseta ha aparecido en algún Gran Premio siempre coincidiendo con un éxito del equipo de sus amores.

"Tenía muchos mensajes de gente que no esperaba. Muchos futbolistas como Neymar, Mbappé, Dani Alves, Adrien Rabiot y Antoine Griezmann, pero también jugadores de baloncesto, tenistas, ciclistas... ¡Es una locura! Aún no me creo los mensajes y el apoyo que he recibido", relata.