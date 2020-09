La loca narración del Antonio Lobato francés de la victoria de Pierre Gasly en el GP de Italia

La reivindicativa victoria de Pierre Gasly en el GP de Italia rompió con un maleficio que perseguía a la Fórmula 1 en Francia desde hacía más de dos décadas. Hasta este domingo, había que remontarse al loco GP de Mónaco de 1996 para ver a un piloto galo en lo más alto del podio, cuando Olivier Panis venció en aquella caótica carrera en la que sólo acabaron los tres pilotos del podio.

Encontrar un heredero a Alain Prost les está costando más de lo esperado, y ha tenido que ser un piloto defenestrado por Red Bull, que le descendió a Toro Rosso (actual AlphaTauri) el año pasado quien acabara con semejante racha.

No es extraño que en Francia celebrasen la victoria a lo grande. El mismísimo Emmanuel Macron llamó a Gasly para felicitarle, aunque no se lo cogió porque en ese momento no llevaba el móvil encima. Luego sí hablaron.

Como muestra de lo que ha supuesto para Francia la victoria, lo mejor es ver y, sobre todo, escuchar los últimos momentos de la última vuelta en Monza en Canal+.

Julien Fébreau , el 'Antonio Lobato' francés, se volvió loco en una narración que incluso han compartido desde las redes sociales de la competición. "¡Acelera, acelera! ¡Sí! ¡Sí ¡Sí! ¡La victoria de Pierre Gasly! ¡Lo ha hecho! ¡Victoria de Pierre Gasly! ¡24 años después de Olivier Panis, Francia vuelve a ganar un Gran Premio de Fórmula 1 y lo ha hecho Pierre Gasly! ¡Excepcional! ¡Victoria histórica!", gritaba emocionado Fébreau.