La charla viral de Jose Mourinho a Dele Alli: "Igual me mandas a la mierda..."

El carácter de Jose Mourinho es único, para lo malo y lo bueno. El portugués es capaz de motivar a sus jugadores, muchas veces con un lenguaje directo y comprensible para evitar confusiones pero que también le ha granjeado críticas.

En el documental sobre el Tottenham que ha estrenado Amazon Prime Video, 'All or nothing', hay un clip que se ha hecho viral. Se trata de una charla que le da el técnico a Dele Alli, una de las máximas estrellas de los 'spurs', para que intente no tener altibajos en su rendimiento, algo que el equipo nota y padece.

El discurso que le da Mourinho le invita a mejorar, pero no sólo para ser necesario para el equipo, sino para sí mismo como futbolista:

"Tengo que decirte siempre lo que pienso. Quizá dentro de ti me digas que me vaya a la mierda, pero tengo que decirte exactamente lo que pienso. Desde el principio, no tenía dudas de tu potencial. Te vi hacer partidos increíbles y cosas increibles, pero siempre he notado que tienes altibajos. Hay una gran diferencia de un jugador que mantiene la consistencia y un jugador que tiene momentos y eso es lo que marca la diferencia entre un jugador top, top y un jugador con un gran potencial.

Es algo que no tienes que compartir conmigo, sino que es algo para que te analices a ti mismo y te des cuenta por qué tu carrera ha estado bien... OK, del MK Dons al equipo nacional. ¡Bang! Llegas a la cima y luego... Por qué tienes esos altibajos en tu carrera. Yo no lo sé. No sé si es por tu estilo de vida, si en un periodo eres un magnífico profesional y en otro eres un fiestero... No lo sé, no tengo ni idea. Sólo lo sabes tú.

Yo tengo 56 años ahora y ayer... ¡ayer! tenía 20. El tiempo vuela. Y un día te arrepentirás, creo, si no alcanzas lo que puedes alcanzar. No espero que seas el hombre del partido cada partido o que marques en cada partido. Sólo quiero decirte que te arrepentirás. Deberías exigirte más de ti mismo, no yo exigirte a ti, no yo. Ni nadie. Tú. Te tienes que pedir más a ti mismo".