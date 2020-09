Van Aert también destroza rivales al esprint en el Tour

Wout Van Aert, que hizo mucho daño el martes en el primer final en alto de esta ronda francesa, siendo uno de los últimos en tirar fuerte en ayuda de su jefe de filas Primoz Roglic, sigue haciendo daño a los rivales y causando estragos, esta vez en su faceta más conocida y fuerte de velocista.

Tras ganar la Strade Bianche y la clásica de Milán-Sanremo, así como una etapa en el Critérium du Dauphiné y el campeonato belga contrarreloj, demostró en Privas que vale para todo; es un todoterreno capaz de desmontar rivales en rampas duras y de ganar a los especialistas en el llano.

Hizo una llegada enorme. Se situó tras el tren del Team Sunweb, que trabajó muy bien para Cees Bol pero, el holandés, fue segundo al quedarse sin fuelle ante el misil Van Aert. Bien posicionado, inteligente a la hora de elegir carril, suma una segunda victoria en el Tour, tras la etapa de 2019. Segunda victoria, en cinco etapas, para su Team Jumbo-Visma tras la de Roglic en Orcières-Merlette.

CAMBIO DE LÍDER SIN ATAQUES

Una sanción de 20 segundos al hasta esta etapa maillot amarillo Julian Alaphilippe, por avituallarse en zona prohibida, propició un cambio de líder sin ataques. Ahora, el británico Adam Yates (Mitchelton-Scott) lidera la general provisional, con 3 segundos sobre Primoz Roglic (Jumbo-Visma) y 7 sobre Tadej Pogacar (UAE).

Antes del segundo y último alto de la etapa, la Cote de Saint-Vincent-de-Barrès (4ª), el Team Ineos tiraba con fuerza del pelotón, con un punto añadido de velocidad. Quizá preparaba alguna sorpresa, con la cima a 16 kilómetros de meta, pero poco antes de empezar el puerto pinchó Richard Carapaz, quien con ayuda de Pavel Sivakov se reenganchó al grupo pero anuló ese posible intento.

Tampoco Astana estuvo de suerte en esta plácida, en general, jornada. El colombiano Miguel Ángel López se fue al suelo, sin consecuencias, pero ello quitó le quitó las ganas de agitar nada. De hecho, esa última ascensión (2,7 kilómetros al 4,2 por ciento de pendiente media) se hizo lenta, sin ningún equipo intentando tensar la cuerda.

A falta de 9 kilómetros para meta, Ineos apareció de nuevo y sí intentó poner a fila a los rivales. Les dejaron hacer, y finalmente se hizo un corte a menos de 7 kilómetros para el final, aunque en la parte trasera del gran grupo. Los líderes, ayudados y protegidos, no se dejaron sorprender pero, por lo menos, Ineos volvió a sazonar algo esta sosa etapa.

Más allá de los kilómetros finales, no hubo apenas tensión en una jornada en la que el viento podía haber hecho estragos, pero optó por hacer la siesta y no soplar cuando tocaba. Sin abanicos, sin cortes, el pelotón optó por ir tirando y restando kilómetros hacia esa batalla decisiva al esprint. Por no haber, no hubo ni fuga en un escenario que parecía propicio para ello.

El único intento fue el del campeón danés Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), en el kilómetro 4, pero el veterano rodador Thomas De Gendt (Lotto Soudal) se fue a por él, tirando del pelotón, y le robó el protagonismo que buscaba.

BENNETT, NUEVO MAILLOT VERDE

Sí hizo los deberes el francés Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), líder de la clasificación de la montaña que se llevó los 2 puntos en juegos en esta etapa, al pasar primero en las dos cotas de 4ª categoría.

En el maillot verde sí hubo batalla. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) fue líder virtual de los puntos, al ganar el esprint intermedio y sacarle 7 puntos a Peter Sagan, el portador del verde. En meta, Bennett fue tercero y Sagan, cuarto, con lo que se confirmó el cambio de manos de ese maillot.

De cara a este jueves, vuelve la montaña. La sexta etapa, entre Le Teil y el Mont Aigoual con 191 kilómetros, finalizará con la dupla del Col de la Lusette (1ª, 11,7 kilómetros al 7,3 por ciento) y la subida final al Mont Aigoual (8,3 kilómetros al 4 por ciento).

-CLASIFICACIÓN DE LA QUINTA ETAPA.

1. Wout Van Aert (BEL/Team Jumbo-Visma) 4:21:22.

2. Cees Bol (NED/Team Sunweb) m.t.

3. Sam Bennett (IRL/Deceuninck-Quick Step) m.t.

4. Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe) m.t.

5. Jasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) m.t.

-CLASIFICACIÓN DE LA GENERAL.

1. Adam Yates (GBR/Mitchelton-Scott) 22:28:30.

2. Primoz Roglic (SVN/Team Jumbo-Visma) a 3.

3. Tadej Pogacar (SVN/UAE Team Emirates) 7.

4. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) 9.

5. Egan Bernal (COL/Ineos) 13.