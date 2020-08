El exagente de Griezmann asegura que tenía pensado irse del Barça esta temporada

Eric Olhats, antiguo representante de Antoine Griezmann, atendió al programa 'Top of the Foot' de RMC, donde desveló la sorprendente decisión que el futbolista francés tomó sobre su futuro. El último gran fichaje del FC Barcelona no habría aguantado su situación en el Camp Nou y tenía claro que quería abandonar la Ciudad Condal este mismo verano.

"Antes de este cataclismo contra el Bayern -la derrota por 2-8 en los cuartos de final de la Champions-, Antoine solo tenía un deseo: marcharse", afirmó Olhats. "Griezmann sintió que no entraba en los planes, que no podía continuar así. Estaba estudiando seriamente esta pista", explica.

Sin embargo, los recientes acontecimientos con el futuro de Messi junto con una llamada de Ronald Koeman, han causado un giro de ciento ochenta grados al futuro próximo del francés. "Una conversación con Koeman lo tranquilizó. Lo incluyó como parte de sus planes y le dijo que lo consideraba un jugador importante para el futuro". Y ahora Griezmann quiere darle una segunda oportunidad al Barça.

Y es que el francés puede encontrarse ante su gran momento futbolístico para erigirse como el gran líder de un equipo que todo apunta a que perderá a sus dos grandes estrellas, Messi y Luis Suárez, después de toda la polémica que les rodea en los últimos días. Así, al igual que en el Atlético, Griezmann tendrá que asumir galones y ser el nuevo referente culé.

Sobre la situación del campeón del mundo se ha hablado mucho esta temporada. Su relación futbolística con los mencionados atacantes no era la mejor y el papel que le dio Setién apenas tuvo relevancia, en un panorama que hizo mella en Antoine.

"Los balones que nunca llegaban, el comportamiento del entrenador por decir lo menos cuestionable... Es un chico que ha mantenido mucha frescura y solo trabaja con ganas. Era imposible pasar un año así", concluye explicando Olhates.

De todos modos, parece que el futuro de Griezmann sigue estando en Barcelona, con un papel principal que seguramente nunca esperó tener de manera tan prematura.