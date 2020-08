Irene Paredes: "Que no haya VAR en la Champions femenina es discriminación"

La jugadora internacional española militante en el PSG, Irene Paredes, estalló tras el partido de semifinales de la Champions femenina ante el Olympique de Lyon que el equipo parisino perdió.

Paredes se quejó de ciertas decisiones arbitrales y lamentó que no hubiera VAR como si ocurre en la edición masculina del prestigioso torneo de la UEFA.

"No entiendo por qué no hay VAR en la Champions femenina. Es parte de la discriminación, lo digo así y no me voy a esconder. Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad", dijo, visiblemente afectada por la derrota y las circunstancias.

"Si estamos los mejores de Europa, necesitamos a las mejores árbitras de Europa, necesitamos la ayuda del VAR y de momento no la tenemos", añadió la española.

El PSG perdió ante el Olympique y quedó fuera de la competición en un partido marcado por las decisiones de la colegiada rusa Anastasia Pustovoitova: "No suelo decir nada del arbitraje pero queda a la vista que no ha estado al nivel. No ha hecho más que sacarnos tarjetas amarillas, lo cual te condiciona bastante", comentó Paredes.