Los motivos de Leo Messi para abandonar el Barça

Leo Messi se va del FC Barcelona. Una frase que nadie esperaba leer dado el vínculo estrecho que siempre ha unido al argentino con su club, del que es su estandarte y donde todo apuntaba a que finalizaría su carrera.

Sin embargo, en los últimos años, la relación con la directiva se ha ido deteriorando y una serie de acontecimientos han desencadenado el sorprendente final. Estos son algunos de los motivos del adiós de Leo Messi a can Barça.

Deterioro de su relación con la directiva

La relación de Leo Messi con la directiva, especialmente con el presidente, Josep María Bartomeu, se ha ido deteriorando en los últimos años, sobre todo en la última temporada, debido a importantes diferencias de criterio y a decisiones tomadas por la Junta, como el despido de Valverde, con las que el argentino no estaba de acuerdo.

El 'Barçagate'

El escándalo de las redes sociales que salpicó al Barça supuso un varapalo para Leo Messi. El hecho de que la Junta pagara a una empresa para medir el pulso mediático del club en redes y que varias cuentas controladas por esa entidad emitieran mensajes en contra del propio Leo y de otros jugadores y figuras del entorno culé no gustó en la pantilla

Desavenencias con Abidal

Siguiendo con sus problemas con la Directiva, entra en las razones sus desacuerdos con el exdirector deportivo Eric Abidal. Hasta el punto de que unas declaraciones del francés provocaron que Messi estallara en su Instagram, cuando acostumbra a ser un jugador discreto en sus palabras.

"Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho", dijo Abidal en una entrevista. "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos", escribió sin tapujos Messi en su cuenta de Instagram.

La salida de Luis Suárez

A Leo Messi no le han sentado nada bien ni el fondo ni las formas en la comunicación de Koeman al delantero uruguayo de que no cuenta con él para el próximo año.

Al argentino y a Suárez les une una estrecha amistad, por lo que la llamada telefónica ha molestado al '10'.

Esta decisión deportiva se suma a la negativa de repescar a Neymar, otro de los puntos de conflicto entre Messi y la dirección deportiva y la Junta.

Setién y la falta de cambios

A principios de año, cuando Quique Setién se puso al frente del Barça, Leo Messi sorprendió con unas declaraciones en las que cargaba sin tapujos con el devenir del equipo a manos del nuevo entrenador. "Con esto no nos da para ganar la Champions", una opinión que se confirmó en Lisboa con el bochornoso 2-8 ante el Bayern. Messi reclamaba cambios que no han llegado, otra gota que ha colmado el vaso de la paciencia del argentino en el Barça, un vaso que parece haber rebosado.