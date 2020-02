Messi: "Hoy por hoy no nos alcanza para pelear por la Champions"

Leo Messi apenas concede entrevistas pero, cuando lo hace, no se corta en opinar desde su perspectiva de capitán del FC Barcelona y el peso que eso supone. El argentino habló con 'Mundo Deportivo' sobre toda la actualidad del universo azulgrana, que atraviesa en las últimas semanas una zona de fuertes turbulencias.

Además de asegurar que le resulta "raro" lo que ha pasado con la empresa pagada por el Barça que tenía cuentas que atacaban a jugadores, incluido él, en redes sociales, Messi ha hablado claro de lo que piensa actualmente de su equipo.

"Si queremos optar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions", opina el '10'.

Una competición, la europea, que al Barça se le resiste desde 2015 y que en los últimos años les ha dado noches para olvidar, como Roma y Liverpool, donde vieron cómo una amplia ventaja en el marcador terminaba en eliminación. Y eso, Messi, no se lo explica: "No encuentro explicación, sobre todo a lo de Liverpool. Roma puede pasar una vez y te agarra de sorpresa, pero que nos vuelva a pasar el año siguiente con el resultado que llevábamos y que sea más o menos parecido a lo que me había pasado es difícil de explicar".

Para intentar avanzar en el camino europeo este año pese a la dificultad que supone, el capitán del Barça tiene claros los rivales a batir: "El Liverpool fue al campo del Atlético y perdió, pero creo que, así y todo, Liverpool, Juventus, París y Madrid son los más fuertes hoy por hoy", cuenta Messi, que alabó la labor del Cholo Simeone al frente del conjunto rojiblanco: "Ha hecho un trabajo espectacular":