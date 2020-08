El lapsus de Neymar felicitando al Bayer y la divertida respuesta del equipo de Leverkusen

Tras la final de la Champions que el PSG perdió ante el Bayern de Múnich este domingo, Neymar, que no pudo contener su desconsuelo en forma de lágrimas al término del partido, dio un ejemplo de deportividad en Twitter aunque un pequeño lapsus convirtió el gesto en humor para los tuiteros.

El brasileño quiso dejar claro que la derrota es parte del deporte y felicitó al rival y campeón... aunque la ausencia de una 'n' terminó en troleo.

Neymar escribió "Felicidades al Bayer", en lugar de al Bayern, lo que provocó que el equipo de Leverkusen se hiciera de nuevo viral, como acostumbra dado el tono jocoso se su línea editorial en redes sociales.

La cuenta en inglés del conjunto alemán se limitó a poner un emoji, pero la versión española de su perfil de Twitter fue un poco más allá: "No sé bien por qué me felicitas si ando de vacaciones jugando al FIFA... pero gracias", escribieron, en un tuit que acumula miles de me gusta.