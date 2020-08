El día que Koeman fue tentado por el PSC para ayudar a Pasqual Maragall a revalidar la alcaldía de Barcelona

Para las nuevas generaciones, Ronald Koeman fue el jugador que marcó el gol de la primera Copa de Europa del FC Barcelona y que ahora se hace cargo del equipo, pero para quienes vivieron aquel partido contra la Sampdoria, el hoy técnico culé fue toda una leyenda que trascendió lo meramente futbolístico.

Tal fue su proyección fuera del campo que incluso le propusieron que se metiera en política. La historia, recuperada por Eurosport, transcurre en 1995. El Dream Team de Johan Cruyff afrontaba su recta final, y con él, se iba a producir la desbandada en la que también estuvo Koeman. En ese contexto, Pasqual Maragall estaba intentando revalidar la alcaldia de Barcelona, pero la efervescencia de lo Juegos Olímpicos de 1992 había acabado y no lo tenía nada claro. Necesitaba un golpe de efecto.

Su ingeniosa solución fue intentar atraer al que era uno de los ídolos de la ciudad condal en esas fechas, al menos de los barcelonistas. Maragall y Koeman llegaron a reunirse para tentar al holandés a que se inscribiera en las listas del PSC a las elecciones municipales de 1995, aunque fuera de manera testimonial. El objetivo del por entonces alcalde era conseguir la foto del héroe de Wembley a su lado para atraer a los votantes.

Las calabazas de Koeman fueron inmediatas, pero la noticia de la reunión trascendió. El enfado del defensa fue mayúsculo, e incluso tuvo que salir a explicar la situación en una entrevista con Mundo Deportivo en la que acusó a Maragall de utilizarle. "El alcalde me propuso formar parte de su lista y aparecer en las fotografías, pero le dije que yo soy jugador del Barcelona y que no tenía ningún interés en meterme en política, porque es un tema del que no tengo ni idea. Además, tampoco tengo ningún interés en entrar en ninguna candidatura. No es mi trabajo. Sólo quiero centrarme en los partidos de fútbol y no quiero que me utilice", se quejó. "En cierto modo, me he sentido utilizado por Maragall", dijo.

En la misma entrevista, Koeman acabó revelando sus 'colores' políticos y no podía estar más alejado de lo que representaba el Partido Socialista de Catalunya en aquel momento. "Hace tiempo que no voto en Holanda, pero nunca he sido socialista. Siempre he sido de derechas", admitió.

No sólo no tenía tenía intención de asociarse con Maragall, sino que Koeman era buen amigo del candidato del Partido Popular, Enric Lacalle, que años después fue directivo culé.