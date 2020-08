El protocolo de la UEFA: ¿qué requisitos debe cumplir el Atlético para jugar los cuartos de Champions tras los dos positivos?

La UEFA no dejó al azar el regreso de la competición, y por si acaso preparó un protocolo de actuación en caso de que alguno de los equipos participantes en la 'final a 8' que se se disputará en Lisboa.

En el anexo de la normativa establecido para el regreso de la competición, existe un apartado específico titulado "Test y elegilibilidad", que será el que tendrán que cumplir a rajatabla en el Atlético de Madrid, una vez confirmados dos positivos en la expedición que iba a tomar el avión a la capital portuguesa este lunes.

Todo depende de un número mínimo de jugadores: 13 futbolistas, incluido un portero. Estos deben salir de la convocatoria presentada por los equipos ante la UEFA, como siempre, que suele estar formada por un máximo de 23 jugadores.

Esto es lo que dice la normativa sobre los equipos que detecten positivos en coronavirus en sus equipos:

"Si uno o más jugadores o técnicos de un club dan positivo en coronavirus en los test requeridos por el protocolo de regreso de la UEFA, el partido tendrá lugar como estaba previsto salvo que las autoridades locales/nacionales de uno o ambos clubes involucrados o donde se vaya a disputar el partido (en caso de país neutral) decidan que un grupo amplio de jugadores o el equipo completo entren en cuarentena. Si al menos 13 jugadores de la Lista A (incluido, al menos, un portero) están disponibles, el partido se disputará en la fecha prevista.

Si hay menos de 13 jugadores registrados en la Lista A o ningún portero está disponible, la UEFA podría permitir una reprogramación del partido dentro de los límites de fechas previstos, siempre que la autoridad nacional/local busque nuevos test para permitir a un número suficiente de jugadores participar en el partido.

Como alternativa, el club puede alinear futbolistas que no están registrados dentro de los límites estipulados por la UEFA en las actuales normativas, siempre que esos jugadores estén debidamente registrados en sus federaciones nacionales como jugadores del equipo involucrado de acuerdo a las normas de la propia federación y la FIFA, y siempre que den negativo en los test de coronavirus.

Si no fuera posible reubicar el partido de acuerdo con las limitaciones normativas señaladas, el club que no pueda disputar el partido será tomado como responsable por el encuentro que no se disputa y se le dará por perdido por la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA con un resultado de derrota por 3-0".