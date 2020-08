Las claves de la guerra total en la Fórmula 1 tras la surrealista sanción a Racing Point por copiar a Mercedes

La Fórmula 1 ha comenzado una guerra total entre los equipos, con dos bandos claros: por un lado Mercedes y Racing Point, y por otro el resto. La sanción y multa que la FIA ha impuesto al equipo que en 2021 será Aston Martin ha levantado muchas ampollas en sus competidores, dado que lo consideran injusto y, sobre todo, escaso.

Desde la pretemporada se empezó a bromear con que el Racing Point era un Mercedes de 2019 pintado. De hecho, se empezó a conocer al RP20 en el paddock como el 'Mercedes rosa', pero nadie se atrevía a protestar públicamente. La FIA le dio su aprobación inicial, pese a que a todas vistas era un W10 de otro color, pero no ha sido hasta que Renault le echó valentía tras las primeras carreras y focalizó sus quejas hacia un elemento clave: los conductos de freno.

Por obligación legal, Renault se vio obligado a protestar por la presunta ilegalidad de estos conductos desde la segunda carrera en adelante. En tres de las cuatro pruebas disputadas hasta el momento, los comisarios han recibido la notificación de las quejas del equipo francés.

La resolución llegó de una manera un tanto extraña: la FIA confirmaba que esos conductos eran ilegales al ser exactamente los mismos que los del Mercedes del año pasado, pero sólo les castigaba por usarlo en la primera carrera en la que se protestó, el GP de Estiria, mientras que en las otras dos se ha quedado como una inocua reprimenda.

Lo que más ha enfadado a los demás equipos, y ha abierto la guerra total, es que en la misma resolución en la que castigan a Racing Point les dan permiso para seguir usando esos conductos ilegales. Ejemplificando: es como si un conductor se salta un radar durante tres días seguidos, le multan sólo por la primera vez y le dan permiso para seguir saltándoselo en el futuro.

"¿Por qué algo ilegal en Austria todavía está montado en el coche?"

Nada más conocerse la sanción a Racing Point (15 puntos de castigo en el Mundial de constructores y 400.000 euros de multa), Renault anunció su decisión de apelar. Tras ellos fueron McLaren, Ferrari y Williams, que ven injusto cómo un equipo que el año pasado penaba al fondo de la parrilla ahora se ha colocado en la zona alta gracias a esa copia.

Zak Brown, CEO de McLaren, fue claro en su argumento. "¿Por qué algo que no era legal en Austria todavía está en el coche? Dijeron que habían copiado el coche por unas fotografías, pero al leer el documento de la FIA, queda claro que eso es una tontería. Por lo tanto, tienes que cuestionar cualquier otra cosa alrededor de ese coche", señalaba.

La sospecha de que no sólo han copiado los conductos de frenos sino todo el coche, algo que es un secreto a voces, puede derivar en un castigo más serio. Desde Ferrari van en la misma línea. "Lo de ahora es un veredicto sobre los frenos, pero puede abrir otra discusión sobre todo el coche. Nuestra carta a la FIA no se refiere a los conductos de freno, sino al concepto total de monoplaza", señalan desde la Scuderia, que visto cómo están penando esta temporada, no pueden permitirse que les adelanten dos coches más por ser una copia.

Los equipos que han protestado (Red Bull y su filial AlphaTauri, Alfa Romeo y Haas no se han pronunciado) no lo han hecho por el bien del deporte o por cualquier idea altruista. Las negocaciones sobre el Acuerdo de la Concordia que determina el reparto de millones de euros en ingresos que genera la competición están en plena ebullición.