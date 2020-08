Bale se borró de la convocatoria para el partido contra el City por un problema personal con Zidane

El Real Madrid ha viajado a Manchester para intentar la gesta contra el City con todos sus jugadores excepto tres: Mariano Díaz, aún aislado desde que dio positivo por coronavirus, James Rodríguez y Gareth Bale. Estos dos últimos se quedaron fuera de la lista por decisión técnica, aunque sobre el galés Zinedine Zidane ha confesado que dicha decisión no la ha tomado él, sino el propio futbolista.

Sin desvelar el motivo concreto, el entrenador francés dejó caer que con Bale se lleva lo justo. "Al final se dicen muchas cosas y tenemos una relación de respeto entrenador-jugador. Es una charla privada, pero sólo te puedo decir que ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo", dijo, para confesar después que no era un asunto deportivo. "Sí (sobre si es personal), pero no te voy a contar nada más porque es una cosa entre él y yo", insistió.

Esta reacción de Zidane hizo que los periodistas le insistiesen al respecto, algo que hizo torcer el gesto al técnico galo. "No me ha decepcionado y no te voy a contar nada. Es la tercera pregunta sobre Gareth. Le respeto mucho a él y a todos y estas cosas tienen que quedar dentro del vestuario", intentó regatear, aunque dejó abierta una posible salida. "Ahora es jugador del Madrid, no cambia nada y respeto eso. Ha preferido no jugar y es lo único que te puedo decir", zanjó al respecto.

La relación entre Zidane y Bale está absolutamente rota, hasta el punto de que el galés fue un jugador muy menor en la recta final de LaLiga que remontó el Real Madrid, dado que el técnico prefirió alinear a otros, como Vinícius, Asensio o Hazard.