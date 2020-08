El primer jugador de la NBA que no se arrodilla: "Las vidas de los negros se apoyan con el Evangelio"

La NBA ha regresado en el complejo de Disney World, con todos los equipos concentrados en la misma 'burbuja' y con varios puntos extradeportivos, coronavirus aparte, que atraen el foto de la actualidad.

Desde la muerte de George Floyd, el movimiento 'Black lives matter' ha invadido varios estamentos del deporte y, por primera vez, los jugadores de la NBA han podido lucir mensajes de apoyo contra el racismo y en favor de la tolerancia.

Así, al inicio de los partidos, y luciendo una camiseta que pide respeto para las vidas de negros, todos los jugadores se arrodillan en señal de protesta durante la interpretación del himno de Estados Unidos. Todos, menos uno.

JOnathan Isaac, pivot de Orlando Magic, decidió quedarse de pie y no lucir la camiseta reivindicativa y lo explicó así: "No creo que arrodillarme o ponerme una camiseta sea la respuesta. Para mí personalmente, no van de la mano con el apoyo a las vidas de los negros. Por supuesto que creo que las vidas negras importan, pero para mí las vidas de los negros se apoyan a través del Evangelio. Todas las vidas se apoyan a través del evangelio".

"Estados Unidos es el país en el que vivo. Como cualquier país, Estados Unidos tiene sus problemas, pero estoy agradecido por las libertades que hay, la libertad de jugar baloncesto y la libertad de hacer lo que quiero hacer: la capacidad de protestar o de no hacerlo", añadió el jugador, de origen puertorriqueño.