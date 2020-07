Boris Johnson vuelve a prohibir el público en los eventos deportivos ante los rebrotes de coronavirus

El aumento de casos positivos de coronavirus en Reino Unido ha obligado a su Primer Ministro, Boris Johnson, a echarse atrás en la decisión de permitir público en los eventos deportivos.

Este viernes habían acudido unas 300 personas a ver en directo el arranque del Mundial de snooker en Sheffield y a sus grandes estrellas, con el vigente campeón Judd Trump, el candidato Tom Ford (que le puso contra las cuerdas) o el legendario Ronnie O'Sullivan a la cabeza, pero Johnson ha indicado que desde este sábado no podrán acudir.

😯 Centena espectacular de Tom Ford: 140.



¡Cómo ha empezado el torneo ante el campeón Trump!



📺📱 Sigue el Mundial de snooker en @Eurosport_ES y https://t.co/x56wEWoWvopic.twitter.com/Z3VnKPQkr9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 31, 2020

No era la única cita en la que iba a haber público. También se iban a permitir en partidos de cricket y en algunas carreras de caballos, pero ahora no será así, al menos, hasta unas cuantas semanas. "No podemos negar la evidencia. Tenemos que actuar rápidamente para proteger a los que amamos, y por eso realizamos medidas como estas", ha señalado el 'Premier' para justificar esta decisión.

La medida se mantendrá, al menos, durante los próximos 15 días, aunque no descarta que se prolongue más tiempo en función del avance de la pandemia.