Cristiano Ronaldo, tras batir otra marca histórica en el fútbol: "He acostumbrado a la gente a batir récords"

Cristiano Ronaldo ha roto otro récord en el mundo del fútbol. Gracias al doblete que le marcó este lunes a la Lazio se ha convertido en el primer jugador en la historia en marcar al menos 50 goles en Premier League, LaLiga y Serie A.

La importancia de los dos tantos del portugués en la victoria sobre el equipo romano es clave, ya que la Juventus se escapa al frente de la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre el Inter de Milán a falta de cuatro jornadas para el final.

Primer jugador de la historia que consigue anotar 5⃣0⃣ goles en la @premierleague, @LaLiga y la @SerieA.



🇵🇹 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙏𝙄𝘼𝙉𝙊 𝙍𝙊𝙉𝘼𝙇𝘿𝙊 🔥 pic.twitter.com/TXNN16Yg1a — JuventusFC (@juventusfces) July 20, 2020

Como no podía ser de otra manera, Cristiano estaba exultante. "Sabíamos que era un partido muy difícil, teníamos una gran oportunidad. Jugamos bien, tenemos una buena ventaja. Los récords siempre son importantes, he acostumbrado la gente a batir récords en una competición u otra. Pero lo más importante no son los récords, son las victorias del equipo, que está luchando hasta el final", dijo tras acabar el partido.

Los 30 goles que lleva esta temporada y los cuatro encuentros que faltan le permiten soñar con alcanzar la marca de 36 goles como máximo goleador en la Serie A, récord que ostenta Gonzalo Higuaín.

La carrera por la Bota de Oro se pone al rojo vivo. Actualmente, Cristiano lleva los mismos goles que Ciro Immobile, 30, y ambos tienen a cuatro los 34 que ha anotado el incombustible Robert Lewandowski, que ya ha acabado la temporada con el Bayern.