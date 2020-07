Una exgimnasta y miembro de la Federación Internacional afirma que los casos de abusos en EE UU se exageran "para ganar dinero o vengarse"

Liubou Charkashyna es conocida en el mundo de la gimnasia rítmica porque subió al podio de los Juegos Olímpicos, del Campeonato del Mundo y del Europeo, pero también por ser la presidenta de la comisión de deportistas de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). Es por ello que sorprendió con unas declaraciones en las que afirmó que los continuos casos de abusos sexuales que salen a la luz en EE UU se exageran "para ganar dinero o vengarse".

La exdeportista fue tajante al afirmar "que es posible creer que hay casos en el deporte, pero no la cantidad que están saliendo y que son una ocasión para ganar dinero o vengarse de viejos insultos y maldecir los nombres de entrenadores o alguien más".

Además, apuntó que "eso es América, ellos saben cómo hacer dinero. Tenéis que entenderlo" e inclusó cargó contra la legendaria Olga Korbutt, que se exilió en Estados Unidos y publicó unas memorias en las que acusa a su entrenador de tratarla como una exclava sexual.

"Tú has vivido tu vida, has olvidado ya donde está él, en qué país vive y estás viviendo en Estados Unidos tu propia vida y después de eso dices: él abusó de mí. No estoy diciendo que no sea algo terrible, pero no sabemos al 100 por 100 si es cierto o no. Debía haber hablado en el momento, no 80 ó 50 años después. El régimen soviético ya había acabado hace tiempo", afirmó sobre Korbutt.

La doble campeona continental aseguró que "es un asunto que ahora está de moda" y recordó que "de algún modo siempre pensamos en mujeres, pero las víctimas a veces también son hombres", declaró a Nasha Nina.

La exdeportista reconoció que "fue uno de los temas que se abordaron durante los Juegos de la Juventud en Buenos Aires y allí escuchamos un testimonio de un hombre y una mujer, no tan jóvenes, que habían sido objeto de abuso. Cuando escuché eso, me quedé helada. Es horrible, horrible si eres joven o si no lo eres y, encima, no eres capaz de contárselo a tus padres o a alguien más".