El Manchester City vacila a Tomás Roncero tras el sorteo de Champions por su fama de gafe

Tomás Roncero es uno de esos periodistas deportivos que no les pesa nada admitir de qué equipo son. El ciudadrealense, madridista a más no poder, siempre ha mostrado su querencia para que a los blancos les vaya bien, y tras el sorteo de Champions League no se cortó.

"Ya sueño con un Madrid-Juventus en cuartos. Sería la leche", escribió, en relación al cruce que puede tener el conjunto de Zinedine Zidane si pasa. Ahí es donde radica, precisamente, la mofa que le ha caído del rival al que los blancos tienen que remontar si quieren optar a estar entre los ocho mejores de la Champions.

Con un emoticono de los dedos cruzados, en señal de suerte, desde la cuenta oficial del club citizen en castellano buscaron la complicidad de sus seguidores, ante la fama de gafe que se ha ganado Roncero por sus predicciones pasadas.

Ahora mismo, es más probable que el partido de cuartos de final sea un City-Olympique que un Madrid-Juve.

El Manchester City ganó el partido de ida ante los blancos, allá por febrero, ppor 2-1. El conjunto de Pep Guardiola es, por tanto, favorito para pasar de ronda, máxime cuando van a disputar el partido de vuelta en su estadio, tal y como querían.

La Juventus también tiene que confirmar su pase a la siguiente ronda. De hecho, no lo tienen mejor que el Real Madrid: ellos perdieron 0-1 ante el Olympique de Lyon, si bien se espera que el potencial del equipo que lidera Cristiano Ronaldo sea capaz de darle la vuelta