Los héroes del Mundial de Sudáfrica reviven su gesta 10 años después en 'Los secretos de La Roja –Campeones del Mundo'

Los aficionados al fútbol cuentan las horas para el estreno del documental 'Los secretos de La Roja – Campeones del Mundo', la producción que conmemora el 10º aniversario de la victoria en el Mundial de Sudáfrica.

El documental llega de la mano de Rakuten TV y reúne testimonios inéditos de los principales protagonistas de la histórica gesta de la selección española de fútbol. Desde Vicente del Bosque, Iker Casillas o Andrés Iniesta hasta otros jugadores como David Villa o Xavi Hernández participan en la producción original de Rakuten TV.

El documental se estrenará el jueves 9 de julio, justo 10 años después de que España conquistara la Copa del Mundo, el máximo trofeo del fútbol, y se podrá ver de forma exclusiva y gratuita en toda Europa.

Los secretos de La Roja - Campeones del Mundo narra el camino hacia la victoria de la Roja y muestra los secretos más íntimos de sus protagonistas en primera persona, desde que Vicente del Bosque anunciara la lista de jugadores seleccionados para participar en el Mundial.

Se trata de un viaje por el camino del combinado nacional hasta el título y los momentos clave del campeonato, como el épico partido contra Paraguay, la semifinal contra Alemania, y la apoteósica final contra Holanda, que proclamó a España como Campeona del Mundo por primera vez en su historia.

Este documental, dirigido por Eulogio Romero, quiere "rendir un homenaje al equipo que llevó a cabo esta hazaña; los jugadores, el entrenador y todos los que de alguna manera contribuyeron a este momento histórico para España", aseguran desde Rakuten TV.

El documental se estrenará en el canal Rakuten Stories dentro de la sección "FREE" de Rakuten TV, por lo que estará disponible gratuitamente en los 42 países en los que la plataforma está operativa. Este documental se une a otras producciones exclusivas como Matchday - Inside FC Barcelona, MessiCirque, Made in Senegal, Andrés Iniesta – El héroe inesperado, o la reciente Anything is possible, el documental sobre el campeón de la NBA, Serge Ibaka.