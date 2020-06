Asprilla: "Si yo fuera James mandaría a Zidane a comer mierda"

El exjugador colombiano Faustino Asprilla habló con dureza sobre la situación de James Rodríguez en el Real Madrid, donde apenas ha disputado minutos y no cuenta mucho para Zidane.

"James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran", explicaba Asprilla en la radio colombiana Blu.

"A mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquito. James porque tiene una paciencia... pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo", añadió con dureza.

James Rodríguez está en la convocatoria del partido del Real Madrid ante el Valencia de este jueves y Zidane aseguró en la rueda de prensa previa que el colombiano se está entrenando bien y que tiene "previsto contar con él".

Tras pasar dos años cedido en el Bayern, James regresó a Madrid al inicio de la presente temporada y apenas ha participado en 7 partidos de la presente Liga entre lesiones y suplencias.