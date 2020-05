La impresionante parrilla de las 24 horas de Le Mans virtuales: Alonso, Leclerc, Button, Montoya, Norris, Verstappen...

Check out the line-up! Introducing the FA/RB Allinsports team for the @24hoursoflemans Virtual.

🇪🇸 @alo_oficial

🇧🇷 @rubarrichello

🇫🇮 @ollipahkala

🇳🇴 @JarlTeien#WEC#LeMans24Virtualpic.twitter.com/fEhaSBUeY0