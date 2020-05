El director del diario Sport, operado tras sufrir un infarto con obstrucción completa en tres puntos del corazón

Ernest Folch, director del diario Sport, se encuentra ingresado en el Hospital Quirón de Barcelona tras ser intervenido por un infarto. El periodista catalán lo ha contado él mismo en instagram, en una publicación en la que relata que todo comenzó con un chequeo por si se había contagiado de coronavirus.

"Hace unos días me encontré mal, fui al hospital y después de muchos días de pruebas y de descartar Covid y otras enfermedades, me diagnosticaron un infarto con obstrucción completa y prácticamente total en 3 puntos de mi corazón", cuenta.

Inmediatamente se pusieron en alerta todos los médicos y fue sometido a una operación. "Un equipo dirigido por el Dr. Duran, con el apoyo del Dr. Oristrell, el Dr. Guindos y el Dr. Massó me ha devuelto a la vida en una intervención providencial. No tengo palabras para agradecer a todo el equipo del hospital Quirón el trato y la profesionalidad. Gracias a ell@s y a mi querida familia he podido superar este mal trago", relata el propio Folch, que también agradece los mensajes de apoyo recibidos en estos días.

Ernest Folch (Barcelona, 1972) es director del diario Sport desde 2016, cargo al que accedió después de cinco años al frente de la dirección editorial de Ediciones B. Colabora en diversos medios de comunicación, además de ser el máximo responsable del periódico catalán, considerado uno de los cuatro principales deportivos junto a Marca, AS y Mundo Deportivo.