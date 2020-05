Los fotógrafos, contra LaLiga: "No tiene sentido que entremos en hospitales, IFEMA y las morgues y no en estadios"

Desde que se suspendió la competición, y pese a los progresivos regresos a los entrenamientos, los fotógrafos y reporteros gráficos de los medios de comunicación han visto notablemente reducido su trabajo. Tanto es así, que muchos de ellos han perdido buena parte de sus ingresos y temen por su futuro.

Con la desescalada en el fútbol y los entrenamientos, la situación no ha cambiado. Todo lo contrario: con el argumento de la limitación de personal en los campos, es la propia Liga quien nutre de manera exclusiva a los medios de comunicación de fotos y vídeos de cada jornada.

Ante la eventual vuelta a los estadios, los fotógrafos han visto sorprendidos cómo LaLiga no les permite el acceso a los campos. El Consejo Superior de Deportes ha tenido que intervenir, e incluso han diseñado un protocolo "para que los medios, los gráficos, la prensa escrita y de radio puedan acceder a los estadios en condiciones sanitarias seguras, bajo las premisas de distancia social recomendada y pautas de higiene". Pero, de momento, no han autorizado su vuelta.

Hospitales, IFEMA, morgues, sí; estadios, no

La prohibición inicial de LaLiga y el CSD para que accedan de manera libre los fotógrafos a los estadios ha generado una gran controversia, con manifiesto incluido por parte de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y de Televisión.

En dicho manifiesto han instado al Ministerio de Sanidad, al Consejo Superior de Deportes y a LaLiga a modificar el artículo 39.6 (referido a que no pueden asistir los medios de comunicación a los entrenamientos en las ligas profesionales) de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, publicada en el BOE, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

"De no suprimirse dicho artículo de la Orden mencionada, estamos ante una contradicción respecto a la declaración y consideración de los medios de comunicación como actividad esencial", advierten en el texto.

Víctor Lerena, fotógrafo de la agencia EFE, señalaba lo contradictorio que es el escenario en el que están ahora. "No tiene sentido que entremos en hospitales, IFEMA y las morgues y no en estadios", señalaba en 'El Partidazo' de COPE. En la misma línea se mostraban Pablo García, de Marca, y Dani Sánchez, de AS. "Una de las cosas más importantes que pedimos es que se nos tenga en cuenta por lo menos para negociar. A día de hoy nadie nos ha llamado", se lamentaban en 'El Larguero' de la SER.

Hasta que el CSD y LaLiga confirmen que pueden acceder, ellos protestarán. Este mismo jueves han convocado una manifestación en la sede de LaLiga, en la que se llevarán sus cámaras y demás material de trabajo para mostrar su disconformidad con la situación.