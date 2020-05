Una pala de Dunlop a mitad de precio: así es la rebaja con la que Amazon tienta a los amantes del pádel

El pádel está (muy) de moda. Aunque su ascenso hasta el pódium de los deportes más demandados entre los españoles fue algo tímido, a día de hoy, es uno de los favoritos de mayores (y no tanto), que disfrutan poniendo a prueba su velocidad, agilidad y, por su puesto, su capacidad de anticipación. De hecho, tal ha sido el boom que ha generado entre la población, que ya no solo los clubs disponen de una pista acondicionada para disputar los tres sets que te pueden llevar a la victoria; ahora, gimnasios y comunidades de vecinos también están optando por incluirla. Y, la verdad, no extraña: la demanda (gracias a nombres como Juan Lebrón, Paquito Navarro, Marta Marrero o Marta Ortega, nuestros campeones nacionales ) no para de crecer. Y, con ella, la búsqueda de la pala adecuada.

Así, disponer del equipamiento adecuado es algo fundamental para practicar cualquier deporte, puesto que, además de garantizarnos que son equipos seguros, estaremos encaminados a conseguir los mejores resultados. El pádel no podía ser menos y, junto a una cuidada ropa deportiva, es imprescindible contar con una pala de calidad que nos ayude a anotar nuestros mejores puntos. Así, como hoy en día no se entiende un runner sin un smartwatch de calidad que registre todos sus entrenamientos, no se entiende un aficionado al pádel que no tenga una buena pala.

Y si estás en búsqueda y captura de una, te traemos una propuesta muy interesante: Amazon ha rebajado el modelo Fusión Elite 2019, de Dunlop, en amarillo, a más de la mitad de precio. Por menos de 65 euros puedes tener una pala de calidad. Eso sí, la oferta solo está disponible durante las próximas horas y en unidades limitadas por lo que si te interesa... ¡corre, que vuelan!

Esta pala es perfecta para tener equilibrio en juego. Amazon

¿Por qué elegir esta pala de Dunlop?

Más allá de su atractiva rebaja, con la que te ahorras 70 euros, esta pala ofrece calidad a quien decide hacerse con ella, así como tacto y alto rendimiento. Pensada para jugadores de nivel avanzado que necesiten equilibrar control y potencia, este gadget deportivo está diseñado para aquellos que quieren un valor seguro y sin sorpresas sobre la pista. Así, esta pala (uno de los modelos insignia de la marca) destaca por su silueta redonda oversize, que aumenta su punto dulce; por su sistema interior triple layer face, que le aporta más durabilidad y le da un plus de potencia en el golpeo; y, también, por la goma super flex black, que le aporta flexibilidad y mejora la salida de bola.

Tampoco conviene dejar de lado su diseño exterior, de líneas elegantes y colores llamativos (negro y amarillo flúor), con el que los fabricantes han querido dar un toque de espectacularidad que deje claro en la pista que, quien lleva la Fusión Elite 2019, goza de mucho control y destaca por su carácter ofensivo como jugador.

