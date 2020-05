Si practicas yoga, este humidificador es tu compañero ideal... ¡y cuesta menos de 20 euros!

Aunque parece que el running es el deporte de moda, hay otra disciplina que, cada día, gana más adeptos. ¿O acaso no has escuchado en tu entorno a alguien que practica yoga y que no hace más que recomendarlo? No es de extrañar puesto que son muchos sus beneficios y, entre ellos, contribuye a reducir el estrés y a desconectar la mente, mejora nuestra flexibilidad y nuestra postura y nos hace quemar unas cuantas calorías. Así, cada vez son más los que se confiesan adictos a este deporte (Tamará Falcó incluida) y muchos hacen gala de ello en las redes sociales. ¿Es que todavía no has visto las posturas imposibles que consigue Cristina Pedroche?

Para practicar este deporte, basta con una esterilla y un poco de paciencia, pero, como en todas las disciplinas, puedes implementarlo con complementos que te permitan realizar un ejercicio más completo, como las fitball. Pero, además, hay un elemento que, aunque no es indispensable para una sesión de yoga, ayuda (¡y mucho!) a relajarse. Hablamos de los humidificadores, unos gadgets que, además de refrescar el ambiente y purificar el aire para librarnos así de toxinas y bacterias, crean un ambiente relajado y propicio para practicar todas las posturas de yoga. Combatir los ronquidos y contribuir a un sueño reparador son otras de sus ventajas.

Si quieres conseguir uno, ya sea porque eres todo un yogui o porque quieres aprovecharte de los beneficios de estos dispositivos, hoy estás de suerte. Amazon ha rebajado un 20% el modelo de 220 ml de Youngdo. Así que, por menos de 20 euros, puedes tener un gadget que te ayude a lograr ese ambiente relajado y limpio que tanto necesitas. Eso sí, la oferta solo está disponible durante las próximas horas y en unidades limitadas. ¿A qué esperas para relajarte?

Este humidificador crea el ambiente perfecto para practicar yoga. Amazon

Cómo sacarle partido a este humidificador

Este gadget firmado por Youngdo destaca, no solo por su cuidado diseño digno de pieza de coleccionista, también por los muchos beneficios que puede aportar a nuestras rutinas yoggies. Con capacidad de 220 mililitros, este humidificador proporciona hasta seis horas de neblina, lo que nos ayudará a purificar la atmósfera de casa y a crear ambientes agradables que favorezcan la práctica de deporte sin ahogos y sin sensación de sequedad en nariz y garganta. Además, como también cumple las funciones de un difusor de aromas, se pueden añadir gotitas de aceites esenciales relajantes, ya sean de manzanilla, lavanda o mejorana, que favorezcan la meditación y la concentración que requiere, de principio a fin, nuestra rutina de yoga.

Cabe destacar que, gracias a la pantalla LED que recubre la parte superior de humidificador, se pueden crear ambientes luminosos (de un color fijo o rotario entre siete opciones) que, sin ninguna duda, van a ayudarnos a poner cuerpo y alma en cada una de las asanas... Aunque también nos serán de gran ayuda cuando queramos descansar en el sofá de casa viendo la televisión, leyendo un libro o, simplemente, cerrando los ojos para desconectar de la rutina.

