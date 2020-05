Chiellini, víctima de un mordisco de Suárez, le declara su admiración: "Yo también soy un hijo de puta"

Chiellini y Luis Suárez fueron los protagonistas de uno de los incidentes más icónicos del Mundial de 2014, cuando en una disputa de balón, el uruguayo fue a morder el hombro del defensa italiano. Por suerte, los cuatro meses de sanción que le cayeron no impidieron su fichaje por el FC Barcelona ese mismo verano y desde entonces Suárez se ha consagrado como el mejor '9' del mundo en estos últimos años.

Los dos personajes principales del suceso se han vuelto a reencontrar en más de una ocasión vistiendo siempre colores rivales, y eso no ha impedido que Chiellini haya olvidado el asunto y pasado página. De hecho, en su libro, 'Io, Giorgio', el italiano explica que el mordisco no fue "nada extraño" y declara su admiración por el uruguayo.

"Admiro su malicia, si la pierde se convertiría en un delantero normal. Nada extraño sucedió ese día en la Copa del Mundo 2014. Marqué a Cavani la mayor parte del juego, otro jugador complicado de marcar y contra quién no perdimos nada. De repente me di cuenta de que me habían mordido el hombro. Simplemente sucedió, pero esta es su estrategia de contacto en la lucha cuerpo a cuerpo y, si puedo decirlo, también es el mío", cuenta Chiellini sobre el incidente.

Además, el defensa admite que se ve reflejado en cómo es Suárez. "Él y yo somos iguales y me gusta enfrentarme a atacantes como él. Lo llamé después de un par de días, pero no había necesidad de disculpas. También soy un gran hijo de puta en el campo y estoy orgulloso de ello. La malicia es parte del fútbol. Para vencer a un rival tienes que ser inteligente ".