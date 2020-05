'El último baile' bate todos los récords de audiencia de ESPN, pese a terminar de editarse a última hora

Los aficionados al deporte y a la NBA han revivido las últimas semanas con mucha pasión la historia de los Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y compañía. 'El último baile' se ha convertido en un fenómeno mundial, que ha dado unos réditos impresionantes a las plataformas donde se ha emitido, ESPN en Estados Unidos y Netflix en todo el mundo.

La cadena estadounidense ha publicado los datos de audiencia que confirman el rotundo éxito: los diez capíitulos han tenido una media de 5,6 millones de espectadores de media, lo que lo convierte en la serie documental más vista de la historia de ESPN.

Los últimos episodios, centrados en las finales de 1997 y 1998, subieron incluso esa cifra. El penúltimo capítulo, que narra el famoso 'Flu Game' en el quinto juego de los playoff entre Chicago Bulls y Utah Jazz en 1997 y el papel determinante que tuvo Steve Kerr, fue visto por 5,9 millones. El cierre de la serie con el último episodio, que cuenta la consecución del sexto anillo de la dinastía y la despedida de este equipo, tuvo algo menos: 5,4 millones.

Estos datos convierten a 'The Last Dance' en la producción de ESPN más vista desde 2004, superando los 3,6 millones que vieron 'You don't know Bo', el documental dentro de la colección '30 for 30' que cuenta la historia de Bo Jackson, un deportista total que triunfó en el fútbol americano y en el béisbol, llegando a la NFL y a las MLB, pero sin ningún título.

'The Last Dance', rematado a última hora

Pese a una producción y tratamiento innegablemente cuidado, Jason Hehir, el director, asegura que no fue hasta última hora cuando se remató la serie sobre Michael Jordan y el legendario equipo que comandó.

La ingente cantidad de material y la presión para que se emitiera antes de lo previsto aprovechando el parón competitivo por la pandemia hizo que los primeros capítulos de 'El último baile' se estrenasen sin que los últimos estuvieran acabados.

"Hemos estado dos años encerrados en una oscura sala de edición, y especialmente viendo los primeros episodios. Creo que antes de la cuarentena teníamos cuatro hechos en total", admitía Hehir.

"Así que tuvimos que veros una y otra vez. Las bromas dejaron de hacernos gracia, no había novedades, no había canciones nuevas... Ha sido un documental diferente, especialmente los dos últimos, porque los hemos acabado en las últimas ocho semanas. De hecho, el episodio 10 lo acabamos el jueves", relata.