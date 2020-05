Joaquín: "Parece que no he hecho nada porque llevo dos días entrenando en el campo y estoy tieso"

Joaquín Sánchez participó en el programa 'Confinados' de Eurosport donde, junto a Alex Corretja y Miguel Ángel Méndez, el capitán del Real Betis analizó la vuelta a los entrenamientos y el futuro de la competición.

"Desde el staff técnico te llevan un control y un seguimiento, y hacerlo cada uno individualmente cuesta un poco más. Parece que no he hecho nada durante este tiempo porque llevo entrenando dos días en el campo y estoy tieso", dijo con su habitual gracia.

En cuanto a los pasos que se están dando para la vuelta de LaLiga, Joaquín se muestra optimista y contento con cómo se están desarrollando las cosas: "Poco a poco vamos cumpliendo plazos y creo que las cosas se están haciendo bien. Vamos día a día, pero muy contentos por volver a entrenar ya sobre el césped manteniendo las normas de seguridad. A priori vamos viendo algo de luz al final del túnel de esta situación tan grave que estamos viviendo".

También analizó cómo cree que será la reanudación del campeonato a puerta cerrada: "Ir a un estadio de fútbol y no ver nada de ambiente ni fuera ni dentro con extremas medidas de seguridad en todos los sentidos va a ser algo nuevo para todos. No sé hasta qué punto nos va a afectar, pero sin duda no tendrá nada que ver en comparación a lo que estamos acostumbrado".