El día que Michael Jordan casi se pega con Mike Tyson en un restaurante: "Sé que te tiraste a mi chica"

El documental 'El último baile' (The Last Dance) que repasa la trayectoria del histórico jugador de los Chicago Bulls, Michael Jordan, a través de su última temporada en el equipo, está destapando todo tipo de historias completamente desconocidas acerca del jugador. Y si no lo hace de manera directa, diversas personalidades están aprovechando para hacerlo.

La última que ha salido, una pelea a puñetazos que estuvo apunto de tener nada más y nada menos que con Mike Tyson. El boxeador se une a la lista de deportistas con los que 'Air' tuvo confrontamientos que, en este caso, no llegaron a las manos.

En diciembre de 1988, después de un partido de los Bulls contra los Hawks, Mike Tyson coincidía con Jordan en un restaurante, celebrando el cumpleaños de Richard Dent estrella de los Bears de la NFL. Tyson, por aquel entonces de 21 años, ya era una de las estrellas del deporte mundial.

Además de compartir fama, también tenían en común en ese momento sus historias con Robyn Givens. En esa época el boxeador estaba divorciándose de ella y con Jordan había tenido alguna cita. Después de unas copas de más, Tyson fue a encarar al baloncestista por ello.

"Le dije al camarero que dejara de servirle bebida porque ya veía lo que iba a pasar. Se le quedó mirando y se puso en mitad de la mesa a gritarle: 'Eh, tío, ¿crees que soy estúpido? Sé que te tiraste a mi chica'. Parecía que Jordan había visto un fantasma", recuerda Rory Holloway, mánager de Tyson.

"Jordan lo que quería era levantarse e irse corriendo. Aquello era un circo de verdad y Mike (Tyson) no paraba de decir que iba a patearle el culo a Michael (Jordan)"

Choque entre dos carácteres muy marcados en el mundo del deporte. Si Jordan tuvo sus incidentes con Pat Ewing, Isiah Thomas o Charles Barkley; Tyson siempre será recordado por el suyo con Evander Holyfield, cuando en una pelea en 1997 le arrancó un trozo de oreja.